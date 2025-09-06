BadComedian оказался в базе «Миротворца»

Блогер BadComedian оказался в базе сайта «Миротворец»

Российский видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) оказался в базе украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

По данным ресурса, кинообозреватель был внесен в списки за «распространение российских нарративов» и «манипулирование общественно значимой информацией».

В июне 2022 года Баженов пожертвовал деньги, заработанные на YouTube, мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. «Часть отправилась мирным жителям по одну линию фронта, часть — мирным жителям по другую. Смотрели меня по обе стороны. Да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных», — отметил тогда блогер.

3 сентября в базу «Миротворца» попал заслуженный артист России, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский. Поводом стало посещение певцом Крыма в 2017 году.