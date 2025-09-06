Приставы начали арест имущества владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»

Приставы начали арест имущества владельцев «Кириешек» и «Яшкино» Штенгеловых

Приставы начали арестовывать имущество Николая и Дениса Штенгеловых, владеющих пищевым холдингом КДВ, которой принадлежат права на бренды «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Утверждается, что исполнительное производство об аресте имущества организации было возбуждено 28 августа. 1 сентября начался процесс ареста имущества самих Штенгеловых.

Как указано в судебных документах, 1 сентября Тверской суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые передали взыскателю.

Ранее прокуроры потребовали наложить арест на акции и доли ряда предприятий КДВ, а также имущество предпринимателей. Они считают, что предприятия холдинга причиняют экономический ущерб России и финансируют терроризм.