06:57, 6 сентября 2025Экономика

Приставы начали арест имущества владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Приставы начали арестовывать имущество Николая и Дениса Штенгеловых, владеющих пищевым холдингом КДВ, которой принадлежат права на бренды «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Утверждается, что исполнительное производство об аресте имущества организации было возбуждено 28 августа. 1 сентября начался процесс ареста имущества самих Штенгеловых.

Как указано в судебных документах, 1 сентября Тверской суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые передали взыскателю.

Ранее прокуроры потребовали наложить арест на акции и доли ряда предприятий КДВ, а также имущество предпринимателей. Они считают, что предприятия холдинга причиняют экономический ущерб России и финансируют терроризм.

