Прокурор из Петербурга насмерть сбил 15-летнюю школьницу

Прокурор, предварительно из Санкт-Петербурга, насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Мелитополе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала мать погибшей, водитель ехал со скоростью 100-120 километров в час. Машина переехала девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу с самокатом в руках.

Ребенок получил переломы таза, ребер и ключицы, а также черепно-мозговую травму. По словам женщины, ее дочь восемь дней пролежала в глубокой коме. 5 сентября подростка похоронили.

Ранее сообщалось, что в Чите (Забайкальский край) самокатчик сбил беременную девушку на тротуаре. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

