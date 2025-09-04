Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 4 сентября 2025Россия

Самокатчик снес 17-летнюю беременную россиянку на тротуаре

Самокатчик сбил беременную россиянку в Чите
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Чите самокатчик снес беременную россиянку на тротуаре. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, пишет «Чита.Ру».

По данным издания, девушке 17 лет, она находится шестом месяце беременности.

Как сообщили в Госавтоинспекции, телефонное обращение о произошедшем поступило к ним из больницы. «На улице Шилова произошел наезд на пешехода — девушку 2008 года рождения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП», — добавили в ведомстве.

Ранее мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве. У пострадавшего диагностировали травму головы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Ермак и Умеров встретились в Париже с Уиткоффом

    Планировавшего отравление сотрудников российского ОПК мужчину отправили в психбольницу

    Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости