15:27, 6 сентября 2025Мир

Прощание с Армани началось в Милане

В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Милане началось прощание с легендарным модельером Джорджо Армани. Об этом сообщает ТАСС.

Траурная церемония проходит в выставочном зале при штаб-квартире модного дома Armani.

Проститься с модельером может каждый, однако по завещанию Армани, первыми сделать это смогут сотрудники компании.

О смерти Армани, стало известно 4 сентября. Среди наследников называются 86-летняя сестра дизайнера Розанна, две его племянницы Роберта и Сильвана, а также племянник Андреа Камерана. Все трое уже занимают высокие посты в компании. Еще один наследник — помощник Армани, 72-летний Панталео Делль'Орко, который отвечает за мужские коллекции всех брендов холдинга.

