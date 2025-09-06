Мир
02:57, 6 сентября 2025

Раскрыты планы Трампа по атаке на Венесуэлу

CNN: Трамп рассматривает варианты нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, которые действуют в Венесуэле, чтобы ослабить влияние президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников, в теории рассматривается и потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии. За последние недели Соединенные Штаты перебросили в Карибский бассейн серьезные военные силы, отмечают источники в Белом доме. Уточняется, что этот шаг мог стать определенным сигналом Мадуро.

Ранее Трамп высказался о свержении правительства Венесуэлы. По словам хозяина Белого дома, в Вашингтоне не планируют свержение правительства Венесуэлы.

Незадолго до этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут готовы к смене режима в Венесуэле, если американский лидер примет соответствующее решение. Сам же Трамп подчеркивал, что Мадуро является «худшим президентом в истории».

