23:04, 6 сентября 2025Мир

Раскрыты подробности о разбившемся в Польше летательном аппарате

Минобороны Польши: Разбившийся летательный аппарат не имел военных признаков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Разбившийся в Польше летательный аппарат не имел никаких военных признаков. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей, его слова приводит радиостанция RMF FM.

Наиболее вероятная версия, которую проверяют следователи, расследующие инцидент, связана с использованием дрона контрабандистами, утверждает польская радиостанция.

В субботу, 6 сентября, стало известно о том, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши. Объект рухнул на расстоянии примерно 500 метров от построек. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители других служб.

