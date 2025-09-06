Мир
21:06, 6 сентября 2025Мир

Неизвестный летательный аппарат разбился в Польше

Неизвестный летательный аппарат разбился в Польше, на место прибыли полицейские
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщает польская радиостанция RMF FM.

Как уточняется в публикации, объект рухнул на расстоянии примерно 500 метров от построек. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители других служб.

В августе неизвестный объект «неприродного происхождения» упал и взорвался в районе села Осины Мазовецкого воеводства Польши. В результате инцидента в нескольких домах были выбиты стекла, пострадавших нет.

Позднее окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич сообщила, что неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в районе села Осины на востоке Польши, был военным дроном.

