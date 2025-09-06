Бывший СССР
Разведчик рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту украинской ДРГ

РИА Новости: Уничтоженная на Антоновском мосту ДРГ ВСУ применяла Javelin
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском мосту, использовала польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. О снаряжении противников РИА Новости рассказал военнослужащий военной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Ровер.

«Полька — миномет бесшумный… Javelin — система, вот они довольно-таки тоже тяжелые у них вооружения ручные. Бьют они достаточно тоже сильно. (...) То есть в мосту есть в боках дыры от работы с этим вооружением», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские войска устранили украинскую ДРГ при попытке пересечь реку Днепр. Сообщалось, что военные ВСУ двигались в сторону островной зоны Днепра, когда их атаковали FPV-дроны российских войск.

