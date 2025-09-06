Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:25, 6 сентября 2025Мир

Россию призвали ответить на угрозы Трампа Венесуэле

Бразильский депутат Отони: БРИКС следует ответить на угрозы США Венесуэле
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Странам БРИКС, включая Россию, следует ответить на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы. С таким призывом выступил бразильский депутат Реймонт Отони в интервью ТАСС.

По его мнению, Трамп считает себя «хозяином планеты» и «императором мира». Поведение главы Белого дома парламентарий назвал «недопустимым и неприемлемым».

«Я считаю важным, чтобы сообщество дало реакцию в отношении угроз Трампа в адрес Венесуэлы. Их я рассматриваю как угрозу всей Латинской Америке. Он прибегает ко лжи, чтобы подкреплять свою имперскую, диктаторскую и агрессивную внешнюю политику», — сказал Отони.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут готовы сменить режим в Венесуэле в случае, если Трамп примет такое решение. Сам американский лидер говорил, что не стремится к этому, но подчеркивал, что действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро является «худшим президентом в истории».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    В Госдуме высказались об условиях сокращения рабочих часов в России

    Российских законодателей пригласили в Вашингтон

    Россию призвали ответить на угрозы Трампа Венесуэле

    На Украине раскрыли число дезертиров в ВСУ

    Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

    В российском регионе сбили шесть беспилотников ВСУ

    Приставы начали арест имущества владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»

    Песков высказался о продаже энергоресурсов в убыток России

    В Киеве предупредили Зеленского о последствиях отказа от поездки в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости