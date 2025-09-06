Стали известны последствия ночных беспорядков в Сербии

После ночных беспорядков в Сербии задержали 42 человека

После ночных протестов в Нови-Саде были задержаны 42 человека. Об этом рассказал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает «РТС».

«Вчера около трех тысяч человек после необъявленного митинга в Нови-Саде решили напасть на полицию (...) Всего было задержано, то есть доставлено 42 человека во время протестов», — сказал он.

В качестве еще одних последствий беспорядков чиновник рассказал о 14 полицейских, получивших ранения. По его словам, сотрудники полиции были атакованы пиротехникой, пушечными ударами.

Ранее Сербии Александр Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией. Он добавил, что считает крайне важным возобновление диалога между властью и ее идеологическими противниками.