Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 6 сентября 2025Мир

Стали известны последствия ночных беспорядков в Сербии

После ночных беспорядков в Сербии задержали 42 человека
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

После ночных протестов в Нови-Саде были задержаны 42 человека. Об этом рассказал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает «РТС».

«Вчера около трех тысяч человек после необъявленного митинга в Нови-Саде решили напасть на полицию (...) Всего было задержано, то есть доставлено 42 человека во время протестов», — сказал он.

В качестве еще одних последствий беспорядков чиновник рассказал о 14 полицейских, получивших ранения. По его словам, сотрудники полиции были атакованы пиротехникой, пушечными ударами.

Ранее Сербии Александр Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией. Он добавил, что считает крайне важным возобновление диалога между властью и ее идеологическими противниками.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего игрока «Зенита» пригрозили лишить российского паспорта за высказывания об СВО. В ответ футболист написал открытое письмо

    Буксир с баржами снес рыбацкую лодку в российском регионе

    Стали известны последствия ночных беспорядков в Сербии

    Данные о преступлениях нацистов на территории Донбасса рассекретили

    Прокурор из Петербурга насмерть сбил 15-летнюю школьницу

    Продюсер назвал самого богатого артиста России

    Стало известно об оказании помощи только мужчинам после землетрясения в Афганистане

    В Австралии акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега

    Правительство России разработало правила ограничения платных мест в вузах

    Тренер сборной Италии дал пощечины футболистам в перерыве матча с Эстонией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости