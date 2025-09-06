Путешествия
22:47, 6 сентября 2025Путешествия

Стало известно о мечте альпинистки Наговициной

Наговицина отправилась на пик Победы, чтобы получить звание «Снежный барс»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицина мечтала получить звание и жетон «Снежный барс». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Звание получают альпинисты, поднявшиеся на все пять гор-семитысячников на территории бывшего СССР. Наговициной оставалось из этого списка покорить только пик Победы.

Однако бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Шатаев уточнил, что по альпинистским правилам спортсмен может выходить на маршрут новой категории, лишь пройдя два маршрута предыдущей категории (всего их шесть и две степени А и Б).

Отмечается, что российская альпинистка этого не сделала, поэтому не смогла бы получить звание «Снежный барс», поскольку «это восхождение после череды нарушений просто не засчитали бы».

47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению. Позже, 3 сентября, Федерация альпинизма России (ФАР) отказалась подтверждать смерть застрявшей на пике Победы Натальи Наговициной.

