Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 6 сентября 2025Мир

Стало известно о недовольстве Пентагона переименованием

Politico: Чиновники Пентагона недовольны переименованием в Министерство войны
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters TV / Reuters

Чиновники Пентагона недовольны указом президента США Дональда Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Многие выразили разочарование, гнев и явное замешательство в связи с этими усилиями, которые могут обойтись в миллиарды долларов и будут внешними изменения, которые мало что сделают для решения самых насущных военных задач», — говорится в публикации.

Такая реакция вызвана тем, что чиновникам, вероятно, придется сменить печати Министерства обороны на более чем 700 тысячах объектов в 40 странах и всех 50 штатах. Кроме того, предстоит ребрендинг фирменных бланков, салфеток в столовых, пиджаков для сотрудников и сувениров в магазине Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны на время его президентского срока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    В России предложили повысить МРОТ

    Несшую взрывчатку гражданку Украины задержали в Москве

    Бывший офицер СБУ заявил об отданном Порошенко приказе начать теракты в России

    В Кремле высказались об уходе крупных западных компаний из России

    В России показали применяемые в зоне СВО дроны «ОсА»

    Стало известно о недовольстве Пентагона переименованием

    В России оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

    В России назвали регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

    Украинские города с «адскими» названиями побратались

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости