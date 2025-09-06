Россия
Умерла адвокат по делу ЮКОСа

Умерла адвокат по делу ЮКОСа Липцер
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Умерла адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер. Об этом сообщает РБК.

Юриста не стало вечером 5 сентября. Этому предшествовала продолжительная болезнь. Информацию об ее смерти подтвердили в коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

Елена Липцер — дочь правозащитника Льва Пономарева. Юридическую практику она начала в 1997 году. В судебном процессе по делу ЮКОСа Елена Липцер защищала экс-главу «Менатепа» Платона Лебедева.

Ранее стало известно о смерти адвоката советского маньяка Андрея Чикатило Марата Хабибулина. Он внезапно умер за рулем автомобиля.

