Стало известно об участии НАТО в подготовке уничтоженной украинской диверсионной группы

Боец ВС РФ с позывным Колыван: Уничтоженную под Херсоном ДРГ готовили натовцы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Уничтоженную под Херсоном диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили натовские инструкторы. Об участии НАТО в подготовке украинских диверсантов стало известно из заявлений российского бойца с позывным Колыван, его слова приводит РИА Новости.

По словам военнослужащего, в действиях ликвидированной на Антоновском мосту через Днепр ДРГ был виден почерк натовцев.

Интересно было наблюдать именно сторону противника, их подготовку, поскольку они подготавливаются также европейскими кураторами, инструкторами, и это все было заметно

Колыванбоец ВС России

Ранее сообщалось, что уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском мосту ДРГ использовала польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

