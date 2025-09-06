Бывший СССР
Стало известно об уничтожении в Киеве главного инженера ВСУ по обслуживанию ЗРК Patriot

Военблогер Дамбиев: Уничтожен главный инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве во время ракетного удара России уничтожен главный инженер Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Денис Сакун. Об этом стало известно из сообщения российского военблогера Чингиса Дамбиева в Telegram.

Дамбиев публикует текст украинской петиции, в котором рассказывается об обстоятельствах смерти Сакуна — якобы он попытался спасти загоревшийся после попадания российской ракеты ЗРК и получил смертельные ранения при взрыве.

Украинский подполковник Денис Сакун, главный инженер по обслуживанию американских ЗРК MIM-104F Patriot — уничтожен в результате прилета русских баллистических ракет.

Чингис Дамбиев

Ранее сообщалось, что иностранные наемники ВСУ на константиновском направлении в Донецкой народной республике пытаются покинуть позиции и уничтожаются сослуживцами при бегстве.

