10:43, 6 сентября 2025Россия

Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области

Сухогруз «Русич-5» терпит бедствие в Ростовской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Сухогруз «Русич-5», загруженный пшеницей, терпит бедствие в Ростовской области. Судно село на мель при выходе из гидроузла на реке Дон около города Константиновск, сообщает Telegram-канал SHOT.

На борту судна находится 12 человек. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, разлив топлива не зафиксирован. К месту происшествия направили два буксира.

Длина сухогруза составляет 128 метров, а ширина — 16 метров. «Предварительно, пространство на реке "Русич-5" не перекрыл», — говорится в сообщении.

В августе стало известно, что под Одессой сухогруз начал тонуть после подрыва на морской мине.

В июле Росморречфлот сообщил, что движение судов на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области возобновили досрочно. Восстановительные работы на шлюзе проходили после происшествия с приостановкой судоходства 22 июля. Проход судов приостановили после изменения положения бетонной перемычки в ходе проведения строительных работ.

    Все новости