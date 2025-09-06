Россия
12:19, 6 сентября 2025Россия

Украинский быстроходный катер потоплен в Черном море

Минобороны: Быстроходный безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский быстроходный катер потоплен в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Речь идет о безэкипажном катере, следует из сообщения военного ведомства. Он был уничтожен Черноморским флотом России.

Иных сведений об инциденте не приводится.

Вооруженные силы Украины используют надводные беспилотники для ударов по объектам российской портовой инфраструктуры. Ранее Минобороны России продемонстрировало уничтожение одного из них на видео. Катер направлялся в сторону Крыма.

