Минобороны: Быстроходный безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Украинский быстроходный катер потоплен в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Речь идет о безэкипажном катере, следует из сообщения военного ведомства. Он был уничтожен Черноморским флотом России.

Иных сведений об инциденте не приводится.

Вооруженные силы Украины используют надводные беспилотники для ударов по объектам российской портовой инфраструктуры. Ранее Минобороны России продемонстрировало уничтожение одного из них на видео. Катер направлялся в сторону Крыма.