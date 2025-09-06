На Украине колледж отказался выдать аттестат переехавшему в РФ блогеру Бабичу

Украинский колледж отказался выдать аттестат переехавшему в Россию блогеру Артуру Бабичу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находящийся в России уже несколько лет Бабич решил поступить в один из российских вузов. Для этого ему необходимо получить аттестат из колледжа в Кривом Роге. В связи с этим он обратился в учебное учреждение, направив туда своего представителя.

В колледже представителю вместо выдачи аттестата пообещали его сжечь. Директор блогера считает, что в сложившейся ситуации Бабичу нужно договариваться о поступлении уже после получения российского паспорта — процесс его получения уже идет.

Артур Бабич переехал в Россию в 2018 году. В мая 2025 года молодой человек женился.