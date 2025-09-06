В Австралии акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега

Mirror: Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега в Австралии

Акула напала на опытного 57-летнего серфера Меркьюри Псиллакиса в 100 метрах от берега в Австралии. Об этом сообщает Mirror.

Нападение акулы произошло на пляже Ди Уай в Сиднее. Серфер пробыл в воде около 30 минут, после чего на него набросилась акула. Другие серферы вытащили мужчину на пляж.

«Его вытащили из доски для серфинга и принесли на берег, однако он скончался на месте», — говорится в заявлении полиции Нового Южного Уэльса.

Спасатели срочно прибыли на пляж после сообщений о том, что мужчина потерял конечности в результате нападения акулы, но он все равно не выжил.

Ранее в Галвестоне, США, акула набросилась на восьмилетнюю девочку и оторвала кусок ноги.