В Германии отреагировали на заявление Путина о военных НАТО на Украине

Welt: Европа должна учитывать позицию России по отправке войск НАТО на Украину
Марина Совина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Европа должна прислушаться к позиции России по отправке войск НАТО на Украину. С таким призывом выступил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, размещение контингента без учета мнения Москвы по этому вопросу станет «билетом на тот свет» для западных военных.

«Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой <…> операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня», — отметил журналист.

Россия всегда крайне негативно к этому относилась, а слова президента страны Владимира Путина о том, что воинский контингент стран альянса на Украине станет законной целью для российских военных, являются подтверждением этого, добавил он.

Ранее итальянская газеты L'Antidiplomatico сообщила, что заявление Путина о последствиях отправки западных войск на Украину сорвало планы «коалиции желающих». Она подчеркнула, что такой шаг является недопустимым.

Аналогичного мнения придерживается французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал прислушаться к российскому лидеру.

