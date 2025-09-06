Во Франции призвали прислушаться к Путину после слов Зеленского

Филиппо раскритиковал слова Зеленского о размещении западных войск на Украине

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не допустить отправки западных войск на Украину. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По мнению политика, европейские лидеры, планирующие разместить военный контингент на территории республики, хотят продолжения боевых действий. Он порекомендовал французским властям прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина о том, что западные военные на Украине станут законной целью для российских войск.

«Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием <…> Мир, конец этому безумию, быстро!» — написал Филиппо.