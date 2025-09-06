Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 6 сентября 2025Мир

Во Франции призвали прислушаться к Путину после слов Зеленского

Филиппо раскритиковал слова Зеленского о размещении западных войск на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не допустить отправки западных войск на Украину. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По мнению политика, европейские лидеры, планирующие разместить военный контингент на территории республики, хотят продолжения боевых действий. Он порекомендовал французским властям прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина о том, что западные военные на Украине станут законной целью для российских войск.

«Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием <…> Мир, конец этому безумию, быстро!» — написал Филиппо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал победы и силы». Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Во Франции призвали прислушаться к Путину после слов Зеленского

    Путин посетил завод по производству двигателей в Самаре

    Раскрыты сроки начала производства новой «Волги»

    Возле побережья Мариуполя заметили дельфинов

    Кремль анонсировал прямую линию Путина

    Трамп высказался о свержении правительства Венесуэлы

    Зеленский позвал Путина в Киев

    Каллас призвали изучить историю Эстонии после слов о России

    Появились подробности о состоянии актрисы Тарасовой в момент задержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости