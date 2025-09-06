Мир
В Германии предложили отправить боеспособных украинцев на родину

Премьер Баварии Зедер предложил отправить боеспособных украинцев на родину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Председатель Христианско-социального союза, премьер Баварии Маркус Зедер высказался за возвращение боеспособных украинцев на родину. Он заявил об этом в интервью газете Rheinische Post.

По словам Зедера, в обозримом будущем мира на Украине не предвидится. «Поэтому законно обдумать отправку боеспособных украинцев обратно на родину, чтобы они обеспечивали безопасность собственной страны», — отметил он.

Лидер ХСС также обратил внимание на то, что в ФРГ число трудоустроенных украинских беженцев ниже, чем в других европейских государствах, в связи с выплатами им денежных пособий.

Ранее Маркус Зедер выступил за полную отмену пособий для украинских беженцев. По его словам, ни в одной другой стране беженцы не получают такие пособия, из-за которых они не хотят работать, несмотря на хорошее образование.

