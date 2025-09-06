В Госдуме высказались об условиях сокращения рабочих часов в России

Депутат Нилов: Сокращение рабочих часов возможно со временем

Сокращение рабочих часов в неделю возможно по мере развития технологий, естественным, но не регуляторным путем, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Любые выпадающие трудовые часы должны быть кем-то или чем-то компенсированы, — сказал политик. — Либо деньгами, либо технологиями. Если деньгами — это очень сильная нагрузка на бюджет, и на коммерческие, и на некоммерческие организации. А к сокращению через технологии, оптимизацию и иные механизмы мы придем со временем. Но жесткие рамки здесь опасны».

Нилов рассказал, что одним из мягких вариантов сокращения рабочих часов является предложение о сокращенной пятнице. Но и этот выпадающий час, как подчеркнул политик, должен быть компенсирован в течение предыдущих четырех рабочих дней.

«Важно, чтобы все происходило на взаимовыгодных условиях. И первое — чтобы сокращение рабочих часов не влияло на заработки. Потому что есть, к примеру, сферы, где зарплата зависит от количества оказанных услуг или произведенных товаров. А есть сферы непрерывного цикла работы. На все это нужно делать поправки. Со временем все шире будут применяться технологии, робототехника, искусственный интеллект. Но важно не нарушить баланс», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что в 2025 году 31 декабря в России станет выходным днем. Новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.