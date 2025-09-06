Моя страна
14:56, 6 сентября 2025Моя страна

В Нижнем Тагиле собрали сотни мешков мусора

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Нижнем Тагиле провели масштабный субботник. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Fix Price.

Выяснилось, что сотни волонтеров приняли участие в экологической акции по облагораживанию территории завода-музея им. В. В. Куйбышева, который в этом году отмечает 300-летие. Отмечается, что это уникальный для России объект — первый в стране завод-музей, сохранивший память о горнозаводской эпохе.

В ходе субботника участники выполнили комплекс работ по уборке территории: покос травы, спил сухостоя, вывоз мусора. В результате в ходе акции было собрано около 320 мешков с мусором. Для создания хорошего настроения организаторы подготовили развлекательную программу для волонтеров мероприятия.

В завершение акции участники посетили выставку, проходящую на территории музея, а также приняли участие в розыгрыше подарков от Fix Price.

В июне ямальские экологи также очистили два острова и сотни миль берега. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что совместными усилиями удастся сохранить уникальную природу Ямала для будущих поколений

    Последние новости

