18:56, 6 сентября 2025Силовые структуры

В России назвали одну из самых распространенных киберугроз

МВД России: Доксинг является одной из самых распространенных киберугроз
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olga Pankova / Getty Images

Доксинг — незаконный сбор персональных данных для шантажа — является одной из самых распространенных в мире киберугроз. Эту опасность назвали в Министерстве внутренних дел России, заявление ведомства приводит РИА Новости.

По словам представителей МВД, с проблемой доксинга регулярно сталкиваются тысячи пользователей интернета по всему миру.

«Практика доксинга особенно опасна, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся государственные структуры или аффилированные с ними организации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее среди наиболее распространенных киберугроз для россиян назывались звонки мошенников через мессенджеры.

