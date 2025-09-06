Наука и техника
В России представили запускаемую с дронопорта «Артемиду»

Запускаемый с дронопорта FPV-дрон «Артемида 10» представили на «Дроннице»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: lzf / Shutterstock / Fotodom  

FPV-дрон «Артемида-10», который можно запускать с дронопорта, впервые представили на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. Об этом официальный представитель НПО «Кайсант» сообщил ТАСС.

«В рамках "Дронницы" мы впервые представляем FPV-дрон "Артемида 10", запуск которого осуществляется с тележки — дронопорта. Дроны оснащены машинным зрением. Их особенность в том, что управление всеми устройствами производится при помощи одного пульта. Речь о групповом применении аппаратов, мы назвали это "коллектив"», — сообщили в организации.

Наземная платформа с несколькими FPV-дронами может довезти аппараты до места старта. После этого беспилотники переходят в режим гибернации и «спят» до определенного момента. Когда необходимо нанести удары, оператор переключает управление с наземной платформы на FPV-дроны и выпускает из дронопорта аппараты, которые поражают необходимую цель.

Беспилотник весом 1,2 килограмма может захватить цель на дистанции 500 метров.

В августе источники «Известий» сообщили, что в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) создали подразделения беспилотников. Дроны используют для разведки, маскировки и обработки техники.

