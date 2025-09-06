Россия
16:34, 6 сентября 2025Россия

В российском регионе рассказали о повреждениях после прилета украинского дрона

В Адыгее три дома повреждены в результате прилета БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Адыгея подверглась атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил в Telegram Глава муниципального образования «Тахтамукайский район» Савв Аскер.

Украинский дрон упал на территории одного из аулов, уточнил он. Поврежедния получили три частных дома. Речь преимущественно идет об остеклении, отметил глава района.

Пострадавших нет. Местные власти пообещали оказать жителям аула помощь в ликвидации последствий падения дрона.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник спикировал на автобус. Ранение получил один человек, еще одного — водителя — спасти не удалось.

