В российском регионе раздались взрывы

Shot: Несколько взрывов раздались в Краснодарском крае

Несколько взрывов раздались в Краснодарском крае. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва в одном из поселков в Северском районе. «Громкие звуки, от которых "сработала сигналка у машин", были слышны начиная с 3:45 ночи», — уточняется в публикации.

Как утверждают местные жители, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбит один беспилотник.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались атаковать газодобывающее месторождение «Голицынское» в Черном море. Один из безэкипажных катеров, как уточняется, ударил по вышке «Крым-2» — он взорвался прямо у ее опоры.