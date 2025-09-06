Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:33, 6 сентября 2025Россия

В российском регионе раздались взрывы

Shot: Несколько взрывов раздались в Краснодарском крае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Несколько взрывов раздались в Краснодарском крае. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва в одном из поселков в Северском районе. «Громкие звуки, от которых "сработала сигналка у машин", были слышны начиная с 3:45 ночи», — уточняется в публикации.

Как утверждают местные жители, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбит один беспилотник.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались атаковать газодобывающее месторождение «Голицынское» в Черном море. Один из безэкипажных катеров, как уточняется, ударил по вышке «Крым-2» — он взорвался прямо у ее опоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал победы и силы». Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    В российском регионе раздались взрывы

    В США выступили с необычным обвинением в адрес Запада

    Москвичей предупредили о риске впасть в уныние из-за бабьего лета

    Россиянин обнаружил в своей квартире ядовитую змею

    Захарова рассказала об «ахиллесовой пяте» Запада

    В Европе предложили поставить еще один памятник Есенину

    В Германии отреагировали на заявление Путина о военных НАТО на Украине

    В российском городе подросток убил мать молотком

    В Италии рассказали о срыве планов союзников Украины из-за Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости