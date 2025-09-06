Россия
В российском регионе сбили шесть беспилотников ВСУ

Гусев: Средства ПВО сбили в Воронежской области шесть беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью в ночь на 6 сентября. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

В результате падения обломков беспилотников в одном из районов произошло и затем оперативно ликвидировано возгорание травы. Кроме того, в другом районе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) незначительно повреждена кровля социального учреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также в ночь на 6 сентября ПВО сбила девять украинских беспилотников в Смоленской области.

Ночью 5 сентября в Воронежской области силы ПВО уничтожили около десяти беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

