AgoraVox: Макрон жалуется на Россию, пытаясь избежать ответственности

Французский президент Эммануэль Макрон обвиняет Россию во всех проблемах государства. На это обратило внимание издание AgoraVox, назвав причину жалоб главы Франции.

«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции»,— говорится в публикации. В материале отмечается, что «российское вмешательство» не имеет отношения к дефициту бюджета, проблемам в образовании и другим трудностям, с которыми столкнулось государство.

Автор статьи подчеркивает, что французский президент на протяжении восьми лет вел страну «к хаосу и катастрофе». «Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — объясняется в публикации.

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.