Французский полковник де Йонг заявил, что ВСУ зимой ждет сезон страданий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой зимой ждет «сезон страданий». Такой прогноз сделал французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью изданию Valeurs Actuelles.

«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращение огня», — высказался он.

Как указал де Йонг, зима сыграет решающую роль в конфликте. Он также отметил, что из-за неопределенностей, вызванных проблемами с поддержкой со стороны Европы и Соединенных Штатов Америки, боевой дух подразделений ВСУ может сильно пострадать.

Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призвал граждан готовиться к сложной зиме. Продан отметил, что на Украине остаются невосстановленными около половины энергообъектов, что будет негативно сказываться на теплоснабжении.