Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 6 сентября 2025Мир

Во Франции предупредили ВСУ о надвигающемся «сезоне страданий»

Французский полковник де Йонг заявил, что ВСУ зимой ждет сезон страданий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой зимой ждет «сезон страданий». Такой прогноз сделал французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью изданию Valeurs Actuelles.

«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращение огня», — высказался он.

Как указал де Йонг, зима сыграет решающую роль в конфликте. Он также отметил, что из-за неопределенностей, вызванных проблемами с поддержкой со стороны Европы и Соединенных Штатов Америки, боевой дух подразделений ВСУ может сильно пострадать.

Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призвал граждан готовиться к сложной зиме. Продан отметил, что на Украине остаются невосстановленными около половины энергообъектов, что будет негативно сказываться на теплоснабжении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали причину успеха России в СВО

    Критиковавшего ВСУ украинского журналиста убили

    Стало известно о формировании штаба Многонациональных сил в рамках усилий НАТО

    Стало известно о страхе Зеленского перед личной встречей с Путиным

    Во Франции предупредили ВСУ о надвигающемся «сезоне страданий»

    В многоэтажном доме на юге Москвы произошел сильный пожар

    На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после атаки дронов ВСУ

    Неизвестный летательный аппарат разбился в Польше

    Долина раскрыла помогающий ей худеть секретный бутерброд

    Дроны ВСУ атаковали российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости