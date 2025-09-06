Бывший СССР
Возле побережья Мариуполя заметили дельфинов

Рогов: Очевидцы заметили проплывающих дельфинов рядом с побережьем в Мариуполе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Видео: Владимир Рогов / Telegram

Неподалеку от побережья Мариуполя очевидцы заметили, как рядом проплывают дельфины. Ролик местных жителей опубликован в Telegram-канале председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Слава Богу, Русский Азов — внутреннее море России оживает и очищается», — написал Рогов.

На опубликованных кадрах видны две выплывающие косатки, которые вскоре скрываются в водной глади.

Ранее дельфины приплыли к Петербургу и попали на видео. Морских млекопитающих заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Северной столицы России. Океанологи объяснили, что это афалины, которых иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря.

