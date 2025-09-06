ВСУ ударили по российскому региону

Губернатор Анохин сообщил о перехвате девяти дронов ВСУ над Смоленской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Смоленскую область. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над территорией области были сбиты девять дронов. Предварительно, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. По информации губернатора Александра Гусева, над двумя районами региона уничтожили шесть дронов.