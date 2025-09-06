Захарова назвала гномами-мутантами поддерживающих Киев европейских лидеров

Захарова: Поддерживающие Киев европейские лидеры похожи на гномов-мутантов

Европейские лидеры, выступающие на стороне Киева и не поддерживающие призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине, похожи на гномов-мутантов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Насколько я помню эту сказку, семь гномов как раз помогали Белоснежке. Они ее как-то окружили заботой, они ее как-то поддерживали», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в сказке все гномы были со своими характерами, но «они точно не угрожали ей, не корчили морды и, самое главное, не собирались приводить Белоснежке ту самую страшную ведьму, которая хотела ее убить».

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа с гномами из сказки о Белоснежке.