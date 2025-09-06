Мир
Захарова рассказала об «ахиллесовой пяте» Запада

Захарова заявила, что подход Запада к культуре является его «ахиллесовой пятой»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Подход Запада, который создал мягкую силу и инструментарий влияния вместо культуры, является его ахиллесовой пятой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты делегировали себе право считаться номер один в сфере массовой культуры. При этом, отметила Захарова, США создали не культуру, а именно мягкую силу и набор инструментов для реализации своего влияния. В частности, пояснила она, формирование определенного образа «так называемой американской жизни» привело к идеологии и формированию идеологии отмены культуры.

Дипломат подчеркнула, что культура может изжить себя или угаснуть сама, однако ее нельзя отменить. «А у них можно извратить, у них можно отменить», — сказала она. Представитель ведомства подчеркнула, что России, в противовес подходам Запада, необходимо идти «сложным путем» для сохранения культуры и традиций.

Ранее народный артист России Машков заявил о невозможности отменить русскую культуру. По мнению актера, русская культура оказывала и продолжает оказывать большое влияние на всю мировую.

