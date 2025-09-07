Россия
18:10, 7 сентября 2025Россия

Эрмитаж закрыли из-за угрозы минирования

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stanislava Yaneva / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили об угрозе минирования музейного комплекса Эрмитаж. Об этом пишет 78.ru.

Источник издания заявил, что главный вход в крупнейший музей в мире закрыли в 17:00. На сайте СМИ опубликованы снимки, на которых видно, что у входа в Эрмитаж на Дворцовой площади выставили таблички с надписью «Входа нет». Информация об инциденте уточняется.

Как пишет 78.ru, 5 сентября в Ленинградской области неизвестные «заминировали» 14 зданий судов. В электронном письме утверждалось, что взрывные устройства заложены в Подпорожском, Приозерском, Кингисеппском, Волосовском, Бокситогорском, Тосненском, Всеволожском, Кировском, Сосновоборском, Тихвинском, Волховском, Сланцевском, Киришском, Петродворцовом районах. Проведенная специалистами проверка взрывчатых веществ не выявила. Возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Липецке эвакуировали автовокзал из-за сообщений об угрозе минирования. Взрывоопасных предметов в здании не обнаружили.

