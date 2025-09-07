Россия
16:34, 7 сентября 2025

Хинштейн сообщил об обстреле ВСУ города в Курской области

Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

Вооруженные сил Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Рыльску в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По данным главы области, удар по городу был нанесен днем в воскресенье, 7 сентября. «Предварительно, есть повреждения многоквартирного и частных домов, складского помещения», — написал Хинштейн.

Он также отметил, что информация о пострадавших в экстренные службы не поступала. На месте ударов работают сотрудники оперативных служб. Данные о последствиях обстрела уточняются. На опубликованных врио губернатора снимках виден пятиэтажный жилой дом с выбитыми взрывом окнами, а также складское помещение с пробитой крышей.

Ранее ВСУ наносили удары по Рыльску 24 августа. Тогда в результате обстрела пострадали двое мужчин.

