Игроки НХЛ признали россиянина Василевского самым непробиваемым вратарем лиги

Андрей Василевский стал самым непробиваемым вратарем НХЛ по мнению игроков лиги

Голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан самым непробиваемым вратарем по мнению игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорится на сайте NHL.

Василевский стал лидером опроса, в котором приняли участие 42 игрока лиги. «Андрей Василевский не выигрывал "Везина Трофи" как лучший вратарь НХЛ в прошлом сезоне. Но по словам игроков, участвовавших в сегодняшней игре, в Лиге нет никого, кому было бы сложнее забить гол, чем ветерану "Тампа-Бэй Лайтнинг"», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее Василевский вошел в топ-10 лучших вратарей по версии НХЛ. Он занял второе место в рейтинге. Первую строчку занял Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».