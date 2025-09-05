Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
Завтра
02:00 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
12:25, 5 сентября 2025Спорт

Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

Василевский, Шестеркин и Бобровский вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Василевский

Андрей Василевский. Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в преддверии сезона-2025/2026 на своем сайте опубликовала топ-10 лучших вратарей по версии лиги.

В список вошли четверо россиян, из них трое находятся в топ-5. На втором месте расположился голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, третью строчку занял Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), четвертую — Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»).

Материалы по теме:
«Он играет как инопланетянин» Как россиянин привел «Флориду» к Кубку Стэнли и стал лучшим вратарем НХЛ в 35 лет
«Он играет как инопланетянин»Как россиянин привел «Флориду» к Кубку Стэнли и стал лучшим вратарем НХЛ в 35 лет
25 июня 2024
«О таком наборе вратарей можно только мечтать» Как голкиперы из России стали главными звездами НХЛ и почему их так много за океаном
«О таком наборе вратарей можно только мечтать»Как голкиперы из России стали главными звездами НХЛ и почему их так много за океаном
30 января 2025

В топ-10 находится еще один российский вратарь. Это Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», который занимает шестое место.

Первое место в рейтинге занимает американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Он в течение двух последних сезонов награждался «Везина Трофи» — призом лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине

    Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

    В России у 10-летнего ребенка четыре раза за 25 минут останавливалось сердце

    В российском городе дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках

    С сына бывшего главы российского региона взыскали почти 200 миллионов рублей за махинации

    Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

    Звезда Comedy Woman поддержала разводящегося Диброва и порассуждала о судьбе его жены

    В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

    В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

    В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости