Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:04, 7 сентября 2025Мир

Лидеров ЕС призвали поехать в Москву

Орбан призвал лидеров ЕС поехать в Москву ради соглашения о безопасности с РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) должны поехать в Москву ради сотрудничества с Россией по вопросам безопасности. Его слова передает РИА Новости.

По словам политика, представителям стран ЕС нужно сотрудничать не с США, а с Россией. «[Нужно] поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией», — призвал венгерский премьер.

По его мнению, среди прочих пунктов в этих соглашениях будет значиться, что Украину не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз. Политик отметил, что компромиссным вариантом может стать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Киевом и ЕС.

Ранее Орбан предрек Европейскому союзу скорый распад. По его словам, общий семилетний бюджет объединения до 2035 года станет последним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

    Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту из-за угрозы БПЛА

    Пригожин прокомментировал конфликт Крида и Мизулиной

    Трамп ответил двумя словами на вопрос о применении силы против Венесуэлы

    Умер культовый российский писатель-фантаст

    Сборная России разгромила Катар

    Арестованному в Москве чемпиону мира по тхэквондо предъявили четыре обвинения

    Лидеров ЕС призвали поехать в Москву

    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

    Трамп подтвердил готовность к новому этапу санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости