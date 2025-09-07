Лидеров ЕС призвали поехать в Москву

Орбан призвал лидеров ЕС поехать в Москву ради соглашения о безопасности с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) должны поехать в Москву ради сотрудничества с Россией по вопросам безопасности. Его слова передает РИА Новости.

По словам политика, представителям стран ЕС нужно сотрудничать не с США, а с Россией. «[Нужно] поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией», — призвал венгерский премьер.

По его мнению, среди прочих пунктов в этих соглашениях будет значиться, что Украину не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз. Политик отметил, что компромиссным вариантом может стать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Киевом и ЕС.

Ранее Орбан предрек Европейскому союзу скорый распад. По его словам, общий семилетний бюджет объединения до 2035 года станет последним.