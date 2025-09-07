Мир
19:29, 7 сентября 2025Мир

Евросоюзу предрекли скорый распад

Премьер-министр Венгрии Орбан: Общий семилетний бюджет станет последним для ЕС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Пресс-конференция по семилетнему бюджету ЕС

Пресс-конференция по семилетнему бюджету ЕС. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Европейскому союзу (ЕС) скорый распад. Слова политика передает РИА Новости.

Он заявил, что общий семилетний бюджет на 2028-2035 годы станет последним для Брюсселя. «Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента», — констатировал Орбан.

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что Евросоюз находится в бедственном положении. По его мнению, объединение «разорвут на части» более сильные коалиции.

До этого бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предрек распад ЕС. По его словам, когда это произойдет, начнутся новые войны на европейских территориях.

