На Западе заявили о распаде Евросоюза

Steigan: ЕС распадается на фоне усиления БРИКС и ШОС
Мария Большакова
Фото: Carl Court / Getty Images

Европейский союз (ЕС) находится в бедственном положении и распадается. Такое мнение выразил журналист Пол Стейган для портала Steigan.

По мнению западного журналиста, будущее ЕС предрешено. Стейган подчеркнул, что объединение «разорвут на части» более сильные коалиции. Автор добавил, что страны, состоящие в Евросоюзе, находятся в состоянии упадка. В качестве примера Стейган привел Германию с крайне высоким уровнем безработицы и проблемами в энергетическом секторе экономики.

При этом, добавил журналист, на фоне упадка ЕС другие союзы стран, такие как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), становятся сильнее. По мнению Стейгана, эти коалиции уже обходят Евросоюз в экономическом, торговом и технологическом отношении.

Ранее испанское издание Rebelión раскрыло, чем заплатит ЕС за продолжение украинского конфликта. В материале отмечалось, что Евросоюз пожертвует своим суверенитетом.

