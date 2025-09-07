Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 7 сентября 2025Мир

Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

Компания Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Simon Ray / Unsplash

Американская корпорация Microsoft заявила о повреждении ее подводных кабелей в Красном море, что может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

«Трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», — уточняется в заявлении.

Инженеры устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты пропускной способности и поставщиков в регионе, сообщили в Microsoft.

Ранее в корпорации Microsoft заявили, что августовские обновления Windows могли вызвать множественные проблемы операционной системы (ОС). Проблемы были обнаружены у многих версий ОС. Ошибки возникали у пользователей Windows 10 и Windows 11, в том числе сборок 22H2, 23H2 и 24H2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окутавшая Петербург вонь начала вызывать слезотечение

    В Киеве рассказали о просьбе Зеленского к Макрону

    В Краснодарском крае прозвучали взрывы

    В России выступили за увеличение возраста молодежи

    Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в США

    Трамп сообщил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

    Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

    Жители двух российских городов сообщили о взрывах

    ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных беспилотников

    Российский посол назвал опасными заявления стран Запада о подготовке к войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости