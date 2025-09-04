Microsoft признала множественные ошибки Windows

Microsoft признала ошибки Windows 10 и 11, связанные с правами администратора

В корпорации Microsoft заявили, что августовские обновления Windows могли вызвать множественные проблемы операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Специалисты компании признали, что вышедшие в конце лета апдейты ОС могли вызвать проблемы с установкой приложений для пользователей, не имеющих прав администратора. По их словам, неполадки возникают из-за того, что Windows пытается проверить права пользователя, но процесс завершается ошибкой.

В материале говорится, что проблемы были обнаружены у многих версий ОС. Ошибки возникали у пользователей Windows 10 и Windows 11, в том числе сборок 22H2, 23H2 и 24H2. Также неполадки зафиксировали на компьютерах под управлением серверных версий Windows, начиная от сборок 2012 года выпуска.

Журналисты объяснили, что из-за проблем некоторые пользователи не могут устанавливать новые приложения. «Например, установка и запуск Office Professional Plus 2010 от имени обычного пользователя завершится с ошибкой 1730», — отметили авторы. До выхода исправляющего ошибку обновления пользователям посоветовали получить права администратора, если это возможно.

Ранее стало известно, что доля Windows 11 на мировом рынке в августе неожиданно рухнула — с 54 до 49 процентов. Доля Windows 10, напротив, увеличилась до 45 процентов.