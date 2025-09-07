Экономика
09:31, 7 сентября 2025Экономика

Миллер предупредил Европу о грядущих проблемах с газоснабжением

Миллер: У Евросоюза возникнут проблемы с газоснабжением при холодной зиме
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Marian Weyo / Shutterstock / Fotodom  

У стран Евросоюза (ЕС) могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением в случае неблагоприятных погодных условий в предстоящий отопительный сезон. Об этом заявил глава российского энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова приводит ТАСС.

Подобные трудности в европейском регионе, отметил он, могут возникнуть в случае холодной зимы. При этом времени качественно подготовиться к возможным проблемам у ЕС остается все меньше. «Если будет холодная зима, нормальная холодная зима? Это реально проблема», — резюмировал Миллер.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), к началу сентября 2025 года закачка газа в европейские подземные хранилища восполнила только две трети объема газа, отобранного из резервуаров прошлой зимой. Разрыв к этому времени составил 18,9 миллиарда кубометров, что стало вторым наибольшим значением на 1 сентября.

Ранее Миллер заявил о срыве подготовки к отопительному сезону в Европе. По словам главы энергохолдинга, европейские энергокомпании и операторы не осознают проблемы с закачкой газа в свои ПХГ. Резервуары в ведущих государствах ЕС, включая Германию и Нидерланды, к началу сентября были заполнены примерно на две трети от их суммарной вместимости. В Прибалтике же единственное в регионе Инчукалнское ПХГ к тому времени оказалось заполнено лишь наполовину. В случае резких и продолжительных холодов в регионе в предстоящий отопительный сезон эти страны могут столкнуться с риском нехватки газа.

