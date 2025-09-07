Москвичам назвали сроки начала осенней погоды

Синоптик Тишковец: Осенняя погода в России начнется во второй половине месяца

Ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал москвичам сроки начала осенней погоды. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист отметил, что бабье лето продолжится включительно до выходных на следующей неделе. Так, по ночам температура будет держаться на уровне 8-11 градусов тепла, а днем — подниматься до 20-23 градусов по Цельсию.

«Осень начнется только во второй половине месяца», — указал синоптик.

Ранее в сентябре сообщалось, что в новосибирском наукограде Кольцово выпал первый снег.