16:02, 7 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали идеальное бабье лето на следующей неделе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам о погоде на следующую неделю. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт пообещал, что в грядущие семь дней продолжится идеальное бабье лето. По его словам, столичный регион по-прежнему останется в зоне влияния южной периферии антициклона. Это означает, что в Москве и Подмосковье будет преобладать солнечная и сухая погода с температурным режимом на несколько градусов выше климатической нормы.

«Идеальные погодные условия, которые только можно придумать в первый месяц осени», — заключил синоптик.

Ранее в сентябре Тишковец также назвал москвичам сроки начала осенней погоды.

