На Западе сделали предупреждение «играющему в игры с Путиным» Зеленскому

Журналист Боуз: Пока Зеленский отказывается приехать в Москву, Украина слабеет

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, игнорирует факт того, что Украина терпит поражение. Такое предупреждение сделал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Пока (...) Зеленский играет в игры, связанные со встречей с Путиным, Украина с каждым днем становится слабее. Ее армия разорена, ее территория сокращается. Ему все равно», — констатировал западный журналист.

Ранее Боуз усомнился в адекватности Зеленского после того, как тот предложил Путину провести переговоры в Киеве. Журналист счел, что украинский лидер глуп или подвержен действию галлюциногенных препаратов.

6 сентября Зеленский отклонил предложение российского президента о встрече в Москве. Он также позвал Путина в Киев для переговоров.

3 сентября Путин пригласил Зеленского в Москву. Президент России добавил, что никогда не исключал встреч с украинским коллегой.