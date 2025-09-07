Экономика
12:39, 7 сентября 2025Экономика

Названы конкурентные преимущества двух новинок «АвтоВАЗа»

Глава Минпромторга Алиханов: Lada Iskra и Azimut конкурентоспособны на рынке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Минпромторга России Антон Алиханов назвал конкурентные преимущества двух новых моделей компании «АвтоВАЗ» Lada Iskra и Lada Azimut. Его слова передает РИА Новости.

Министр назвал новинки компании результатом планомерной работы. «С обеими моделями познакомился лично еще на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своем сегменте», — подчеркнул Алиханов.

По его словам, главными преимуществами Lada Iskra и Lada Azimut на рынке автомобилей можно считать их доступность, меньшую в сравнении с иномарками стоимость владения и развитую сервисную сеть.

Ранее управляющий директор LikeAvto Юлиан Гаврилов назвал ориентировочную стоимость кроссовера Lada Azimut. По его словам, стартовая версия автомобиля будет стоить до двух миллионов рублей.

До этого агентство «Автостат» назвало преимущества Lada Azimut. К ним отнесли низкую стоимость и недорогое техническое обслуживание.

    Все новости